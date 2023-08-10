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12:21, 10 августа 2023Силовые структуры

Московский таксист спас 91-летнюю пенсионерку от телефонных мошенников

В Москве таксист спас 91-летнюю пенсионерку от мошенников

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Москве таксист спас 91-летнюю пенсионерку от телефонных мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной пресс-службе ГУ МВД России.

По данным ведомства, водитель получил в приложении заказ: он должен был забрать посылку из дома на улице Большая Черемушкинская и отвезти в подмосковный город Ивантеевку на улицу Вишневую. Однако мужчина заметил, что пожилая женщина сильно нервничала, отдавая сумку. Он решил по пути проверить содержимое упаковки и заметил крупную сумму денег и пару вещей. Тогда таксист позвонил в полицию.

Выяснилось, что потерпевшей на домашний номер позвонила ее якобы внучка и рассказала, что пострадала в аварии: ей срочно понадобились деньги на операцию. Обманщица убедила пожилую женщину собрать 750 тысяч рублей и передать курьеру.

Отмечается, что силовики вернули пенсионерке ее сбережения, а 27-летнего москвича, который, предварительно, отправил за деньгами водителя такси, задержали. Он арестован.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на мошенничество.

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    Екатерина Власова
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