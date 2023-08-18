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19:43, 18 августа 2023Среда обитания

Состязание в ловле уток в Индонезии завершилось падением моста и попало на видео

Обрушившийся во время соревнований по ловле уток в Индонезии мост попал на видео

Соревнования по ловле уток в Индонезии завершились падением подвесного моста. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратило издание The Independent.

По информации источника, во время состязания полицейские предупреждали людей, что стоять на шаткой конструкции нельзя, однако эти просьбы были проигнорированы. В результате обрушения конструкции пострадали 32 человека, среди них — участники соревнований и зрители. Часть из них получила переломы.

В августе стало известно, что в 2024 году Индонезия потратит еще несколько миллиардов долларов на строительство новой столицы. Расходы составят 2,7 миллиарда долларов. Средства уйдут на строительство здания администрации президента и десятков многоквартирных домов для гражданских служащих, военных и сотрудников полиции.

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    Полина Кислицына
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