В США назвали случайностью падение американского беспилотника в Черное море

Командующий ВВС США Хекер: падение беспилотника в Черное море было случайностью

Падение беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море в марте 2023 года, скорее всего, было случайностью. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, пишет ТАСС.

Он вспомнил инцидент, когда российский самолет сблизился с американским беспилотником над Черным морем, что закончилось падением дрона. Тогда в российском Минобороны заявили, что MQ-9 летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крымского полуострова.

«На 99 процентов я уверен, что это была случайность, потому что их пилот просто допустил ошибку», — заявил журналистам Хекер. Он отметил, что никто не будет намеренно налетать на пропеллер, потому что он может так же легко сбить его.

Также он добавил, что российские пилоты после этого действуют безопасно и профессионально.

После инцидента стало известно, что российской стороне благодаря упавшему беспилотнику удалось получить секретные данные. Специалисты смогли изучить распайку сверхвысокочастотных блоков РЛС APY-8 и другие технические детали.