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21:19, 18 августа 2023Мир

Воюющие за ВСУ американские наемники признали мощь российской армии

ABC News: американские наемники, воюющие за ВСУ, признали мощь армии России

Фото: Peter Druk / XinHua

Американские наемники, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были шокированы жестокими боями и прочностью российской обороны. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Мы сражались против настоящих профессионалов», — отметили они.

Один из солдат с позывным Танго подчеркнул, что его подразделение потеряло 85 процентов состава. Другой военнослужащий отметил, что его подразделение столкнулось с мощным сопротивлением со стороны российских бойцов.

Ранее в США заявили, что российские истребители пятого поколения Су-57 показали эффективность в военных действиях на Украине. Главное преимущество этих истребителей заключается в том, что они прошли более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем американские или китайские аналоги, отметили военные эксперты.

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    Марина Совина
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