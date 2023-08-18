ABC News: американские наемники, воюющие за ВСУ, признали мощь армии России

Американские наемники, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были шокированы жестокими боями и прочностью российской обороны. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Мы сражались против настоящих профессионалов», — отметили они.

Один из солдат с позывным Танго подчеркнул, что его подразделение потеряло 85 процентов состава. Другой военнослужащий отметил, что его подразделение столкнулось с мощным сопротивлением со стороны российских бойцов.

Ранее в США заявили, что российские истребители пятого поколения Су-57 показали эффективность в военных действиях на Украине. Главное преимущество этих истребителей заключается в том, что они прошли более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем американские или китайские аналоги, отметили военные эксперты.