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22:55, 12 августа 2023Мир

В США восхитились российскими истребителями на Украине

Military Watch: российские истребители Су-57 показали эффективность на Украине

Фото: Olga Sokolova, Ольга Соколова / Global Look Press

Российские истребители пятого поколения Су-57 показали эффективность в военных действиях на Украине. Об этом пишет журнал Military Watch.

«Истребитель Су-57 показал себя в воздушных боях и при выполнении задач по выведению из строя систем ПВО <…> Украины», — сказано в материале.

Главное преимущество этих истребителей заключается в том, что они прошли более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем американские или китайские аналоги, говорится в статье. Су-57 доказали, что способны на практике выполнять сложные задачи, резюмировали эксперты.

4 августа сообщалось, что для российских истребителей Су-57 созданы ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, опережающие подобные разработки в США на 5-10 лет, сейчас их принимают на вооружение.

Впервые для боеприпасов этого класса ракеты РВВ-МД2 получили инерциальную систему управления. Новая ракета может поражать цели на всех ракурсах, подчеркнули эксперты.

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    Марина Совина
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