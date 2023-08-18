Мужчина оригинально отомстил оставляющему мусор на его участке соседу

Пользователь Reddit с ником 2SpinningTriangles рассказал, как проучил соседа, оставляющего пустые бутылки на его участке. Он заявил, что после этой оригинальной мести такого больше не происходило.

Мужчина переехал в нынешнее жилье недавно и стал замечать, что на его участке нередко появляются бутылки от мятного шнапса. Поняв, что их оставляет кто-то из соседей, он решил установить личность мусорщика и отомстить ему.

Герой истории отметил, что перестал выбрасывать бутылки, а складывал их в большие сумки. В один из дней он застал соседа, перекинувшего очередную тару через забор, и, проследив за ним, выяснил, где тот живет.

В тот же вечер он загрузил сумки с бутылками в машину и поехал к дому соседа. Там мужчину встретила его жена. «Она спросила, может ли чем-то мне помочь. Я сказал: "Да". (...) Я взял одну сумку и бросил ее на подъездную дорожку. Бутылки бились и разлетались на куски. Потом схватил другую и сделал то же самое», — рассказал пользователь. Он предупредил соседа с его супругой, что не намерен убирать этот мусор со своего двора.

По словам мужчины, супруга отчитала его соседа, потому что до этого он дал ей обещание, что бросит пить. «После этого я не видел ни одной бутылки шнапса на своем участке», — заключил он.

В комментариях пользователи поддержали решение героя. «Я так же отомстил парню, выбрасывавшему свой домашний мусор на заправочной станции, где я работал», «Молодец, ты вернул то, что ему принадлежит. Выполнил гражданский долг», «Этот человек терпелив, расчетлив и полон энтузиазма», — поиронизировали читатели.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как ей удалось проучить детей, мусорящих у ее участка. Однажды в качестве ответной меры она перекинула через их забор трехколесный велосипед.