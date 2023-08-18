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06:18, 18 августа 2023Интернет и СМИ

Мужчина оригинально отомстил оставляющему мусор на его участке соседу

Фото: A R / Unsplash

Пользователь Reddit с ником 2SpinningTriangles рассказал, как проучил соседа, оставляющего пустые бутылки на его участке. Он заявил, что после этой оригинальной мести такого больше не происходило.

Мужчина переехал в нынешнее жилье недавно и стал замечать, что на его участке нередко появляются бутылки от мятного шнапса. Поняв, что их оставляет кто-то из соседей, он решил установить личность мусорщика и отомстить ему.

Герой истории отметил, что перестал выбрасывать бутылки, а складывал их в большие сумки. В один из дней он застал соседа, перекинувшего очередную тару через забор, и, проследив за ним, выяснил, где тот живет.

В тот же вечер он загрузил сумки с бутылками в машину и поехал к дому соседа. Там мужчину встретила его жена. «Она спросила, может ли чем-то мне помочь. Я сказал: "Да". (...) Я взял одну сумку и бросил ее на подъездную дорожку. Бутылки бились и разлетались на куски. Потом схватил другую и сделал то же самое», — рассказал пользователь. Он предупредил соседа с его супругой, что не намерен убирать этот мусор со своего двора.

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По словам мужчины, супруга отчитала его соседа, потому что до этого он дал ей обещание, что бросит пить. «После этого я не видел ни одной бутылки шнапса на своем участке», — заключил он.

В комментариях пользователи поддержали решение героя. «Я так же отомстил парню, выбрасывавшему свой домашний мусор на заправочной станции, где я работал», «Молодец, ты вернул то, что ему принадлежит. Выполнил гражданский долг», «Этот человек терпелив, расчетлив и полон энтузиазма», — поиронизировали читатели.

Ранее девушка рассказала на Reddit, как ей удалось проучить детей, мусорящих у ее участка. Однажды в качестве ответной меры она перекинула через их забор трехколесный велосипед.

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    Мария Большакова
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