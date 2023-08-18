В Минобороны Турции опровергли перевозку зерна вышедшим из Одессы судном

A Haber: вышедшее из Одессы и вошедшее в Стамбул судно не является зерновозом

Вышедшее из порта Одессы и вошедшее в Стамбул судно Joseph Schulte не перевозит зерно и не является зерновозом. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны Турции сообщает турецкий канал A Haber.

«Есть сообщения, что судно, идущее с Украины и проходящее через Стамбульский пролив, является зерновым. Нынешнее судно является контейнеровозом, а не зерновозом», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее турецкий телеканал TV100 сообщил, что сухогруз под гонконгским флагом Joseph Schulte вошел в акваторию Босфорского пролива в 06:10 по местному времени (совпадает с московским).