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09:03, 18 августа 2023Мир

Первое судно с Украины вошло в Стамбул после прекращения зерновой сделки

Первый сухогруз из Одессы вошел в Босфор после прекращения зерновой сделки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Первое судно, покинувшее украинский порт в Одессе после прекращения из зерновой сделки, прибыло в Стамбул. Об этом сообщает турецкий канал TV100.

Отмечается, что сухогруз под гонконгским флагом Joseph Schulte вошел в акваторию Босфорского пролива в 06:10 по местному времени (совпадает с московским). «Как стало известно, судно встанет на якорь в порту Амбарлы у Стамбула», — отмечает телеканал.

Ранее телеканал France 24 сообщил, что Joseph Schulte идет по направлению к Стамбулу по новому гуманитарному коридору, предложенному президентом Украины Владимиром Зеленским вопреки существующей российской блокаде украинских портов.

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

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    Глеб Бажуткин
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