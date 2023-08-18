Великобритания начала поставку новой партии разведывательных дронов на Украину

Британское правительство заявило о начале поставок новой партии дронов Украине

Лондон начал поставку новой партии разведывательных беспилотников на Украину. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте британского правительства.

«Начинается поставка на Украину нового пакета дронов, финансируемого Международным фондом для Украины, находящимся под управлением Великобритании», — указали в кабмине Соединенного Королевства.

Пакет помощи включает поставку нескольких «типов дронов, предназначенных для выполнения различных задач, включая захват целей, радиоэлектронную борьбу, наведение артиллерии и проведение ночных операций».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новой атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на столицу, которая произошла в ночь на 18 августа.