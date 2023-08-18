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14:15, 18 августа 2023Россия

Российские войска отразили семь атак и контратак ВСУ на одном из направлений

Минобороны: ВС РФ отразили семь атак и контратак ВСУ на купянском направлении

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские войска за сутки отразили семь атак и контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) России успешно отразили нападение противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Синьковка, Ольшана и около урочища Маньковка.

«Также, в районе населенного пункта Каменки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — добавили в министерстве.

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За прошедшие сутки ВСУ на данном направлении потеряли до 75 бойцов, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

Ранее стало известно, что российские войска при помощи наступательных действий улучшили положение войск по переднему краю на донецком направлении. Помимо того, подразделения южной группировки ВС России вместе с авиацией и артиллерией за сутки отразили четыре атаки ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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