Памфилова заявила о ненужности в России западной демократии

Глава ЦИК Памфилова назвала западную демократию неподходящей для России

России не нужна западная демократия, так как она представляет собой власть меньшинства. Такое заявление на полях форума «Территория смыслов» сделала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Ее цитирует РИА Новости.

«Что такое демократия? Это просто способ формирования власти путем выборов. А в понимании Запада? Что сейчас происходит на Западе? Эта демократия — не власть большинства, это власть меньшинства. Такой демократии нам не надо», — приводит агентство ее слова.

Памфилова подчеркнула, что для формирования качественной и эффективной системы управления необходимо развивать выборные институты на всех уровнях. По ее словам, Центризбирком является одним из самых результативных ведомств, который с минимальными затратами максимально эффективно решает многие задачи.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна на данный момент проходит очень сложный путь развития, предполагающий, в частности, укрепление судебной и правовых систем.