Путин назвал очень сложным путь развития России

Президент Путин заявил, что Россия проходит очень сложный путь развития

Россия на данный момент проходит очень сложный путь развития. Такое мнение выразил президент страны Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный. И укрепление судебной системы, правовая система страны, безусловно, являются базой не только для развития, но и для существования российской государственности», — сказал президент.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин станет следующим президентом России, так как у него в настоящее время нет соперников.

По мнению Лукашенко, президент России пока не задумывался, кто продолжит его курс, так как сейчас перед Путиным стоят более актуальные задачи, которые необходимо решить.