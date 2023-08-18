Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 18 августа 2023Россия

Путин назвал очень сложным путь развития России

Президент Путин заявил, что Россия проходит очень сложный путь развития

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия на данный момент проходит очень сложный путь развития. Такое мнение выразил президент страны Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный. И укрепление судебной системы, правовая система страны, безусловно, являются базой не только для развития, но и для существования российской государственности», — сказал президент.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин станет следующим президентом России, так как у него в настоящее время нет соперников.

По мнению Лукашенко, президент России пока не задумывался, кто продолжит его курс, так как сейчас перед Путиным стоят более актуальные задачи, которые необходимо решить.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал очень сложным путь развития России

    На улицах городов России появятся загадочные инсталляции

    Россиян предупредили о резком подорожании одного продукта

    Россияне раскрыли желаемый размер пенсий

    «Ахмат» объявил имя нового главного тренера

    23-летний мошенник развел директора департамента Минфина РФ на миллионы

    Россия в несколько раз увеличила покупку оборудования в Китае

    Россиянам назвали неочевидный способ сократить затраты на тепло и свет

    Россиян предупредили о подорожании глазированных сырков

    На форуме «Армия-2023» показали складной дрон-разведчик «Гром»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости