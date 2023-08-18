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14:26, 18 августа 2023Россия

Освящение памятника Сталину в Великих Луках попало на видео

Освящение памятника Сталину в Великих Луках показали на видео

Освящение памятника Иосифу Сталину на церемонии открытия в Великих Луках попало на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале заслуженной артистки России Марии Шукшиной.

Восьмиметровый монумент руководителю СССР открыли на территории завода «Микрон» 15 августа.

Его освящение вызвало возмущение в Русской православной церкви (РПЦ). Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) ранее сообщил, что в центральном аппарате взяли ситуацию на контроль.

Служебную проверку из-за действий священнослужителя также начала Великолукская епархия.

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    Евгения Куликова
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