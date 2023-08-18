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13:45, 18 августа 2023Россия

РПЦ взяла на контроль ситуацию с освящением памятника Сталину

В аппарате РПЦ взяли на контроль ситуацию с освящением памятника Сталину

В центральном аппарата Русской православной церкви (РПЦ) взяли на контроль ситуацию с освящением памятника Иосифу Сталину. Об этом сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Великолукская епархия уже начала служебную проверку из-за действий священнослужителя. «Добавлю, что ситуация взята на контроль в центральном церковном аппарате», — сказал Савва.

Помимо того, он назвал эту ситуацию совершенно возмутительной, а слова священнослужителя о том, что в годы правления Сталина церковь пострадала, но обрела много новомучеников и исповедников, кощунственными.

15 августа на территории завода «Микрон» один из священников Великолукской епархии провел освящение памятника Сталину. В связи с этим епархия начала служебную проверку.

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    Никита Абрамов
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