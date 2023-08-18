Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 18 августа 2023Россия

В РПЦ начали проверку из-за освящения памятника Сталину

Великолукская епархия начала проверку из-за освящения памятника Сталину

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Великолукская епархия начала служебную проверку в связи с освящением памятника Иосифу Сталину. Об этом заявили в пресс-службе епархии.

Отмечается, что открытие монумента состоялось 15 августа на территории завода «Микрон». Во время церемонии один из священников епархии провел освящение памятника.

«Участие в данном мероприятии, без благословения и согласования с епархиальным управлением, приняли священнослужители Великолукской епархии. На данный момент проводится служебная проверка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что действия священнослужителей не отражают позицию Русской православной церкви (РПЦ) и при этом являются их личными взглядами и убеждениями.

Ранее священники РПЦ освятили Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). В чине освящения приняли участие протоиерей Александр Абрамов и игумен Варлаам — клирик Архангельской епархии РПЦ. Представители ЗАЭС не уточнили, какие именно объекты на станции были освящены.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ начали проверку из-за освящения памятника Сталину

    Российская «Астарта» превзошла по точности американский Barrett

    Звезда «Очень странных дел» отказалась от соцсетей ради психического здоровья

    Назван вернувшийся в моду тренд из 2000-х годов

    Правительство Канады разыграет сценарии возвращения Трампа

    Стало известно о многомиллионном наследстве Ирины Мирошниченко

    В Белоруссии обвинили Украину в провоцировании глобальной катастрофы в Европе

    Американские наемники рассказали об ужасных боях с Российской армией

    Ценам на Jameson предрекли снижение после закрытия представительства в России

    Глыба льда упала с неба на газон и оставила вмятину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости