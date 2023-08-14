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15:44, 14 августа 2023Россия

РПЦ освятила Запорожскую атомную электростанцию

Священники РПЦ освятили Запорожскую атомную электростанцию

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Священники Русской православной церкви освятили Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале станции.

В чине освящения приняли участие протоиерей Александр Абрамов и игумен Варлаам — клирик Архангельской епархии РПЦ. Представители ЗАЭС не уточнили, какие именно объекты на ЗАЭС были освящены.

Обряд освящения означает в православии посвящение окропляемого святой водой объекта делу служения Богу.

Русская православная церковь регулярно освящает различные военные и научные объекты. Так в 2008 году освящению подверглась атомная подводная лодка (АПЛ) «Кострома», в 2014 году была освящена тяжелая ракета-носитель «Ангара», а в 2017 году — АПЛ «Казань».

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Кроме того, священники РПЦ освящали музей конвоирования в вагоне для заключенных, автоматы бойцов подразделения «Ахмат» и лошадей в Конюшенной слободе.

Освящению могут подвергаться не все объекты — в 2021 году РПЦ запретила освящать секс-шопы, ночные клубы и больницы, где делают аборты.

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    Марк Леонов
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