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В России торжественно освятили музей конвоирования в вагоне для заключенных

В Красноярске открыли музей конвоирования в вагоне поезда для перевозки заключенных

Фото: Федеральная служба исполнения наказаний

В Красноярске открыли музей конвоирования, оборудованный в вагоне поезда для перевозки заключенных. Кадры экспозиции опубликованы на сайте региональной ФСИН.

Выставка посвящена прошлому и современности российской службы конвоирования заключенных. На представленных кадрах видно оборудованные камеры для перевозки осужденных, кухню, купе начальника и личного состава караула. Также установлены манекены конвоиров и заключенных в одежде разных лет.

Вагон-музей был торжественно открыт в сопровождении оркестра и в присутствии священника, освятившего экспозицию. По задумке, выставка должна повысить престиж службы в подразделениях конвоирования, а также способствовать сохранению ее традиций, пояснил замначальника управления по конвоированию ГУФСИН полковник внутренней службы Евгений Дорошенко.

Все работы по созданию экспозиции выполняли сотрудники ФСИН. «На ремонт и оформление затрачено более 1,5 миллионов рублей», — сообщил Дорошенко.

В ноябре 2020 года в Карелии построили бутафорский концлагерь для школьников. В нем детям показывали жизнь финских переселенческих лагерей в период с 1941 по 1944 годы. На строительство концлагеря выделили президентский грант в размере трех миллионов рублей.

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Константин Лысяков
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