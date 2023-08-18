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15:37, 18 августа 2023Путешествия

Туристов предупредили об опасном паразите на курортах Мексики

В Мексике туристы массово подхватили инфекцию кишечника из-за опасного паразита

Фото: Lisa Soots / Unsplash

Отправляющихся на отдых в Мексику туристов предупредили об опасном паразите, вызывающем диарею. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на британских врачей.

Установлено, что путешественники, вернувшиеся с курортов страны, массово пожаловались на боли в желудке и тошноту. Симптомы появились у пациентов из-за паразита Cyclospora cayetanensis, который вызывает инфекцию тонкого кишечника. Болезнь может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев и представляет особую опасность для людей со сниженным иммунитетом.

Уточняется, что большинство подхвативших инфекцию туристов отдыхали в отелях с категорией «все включено» в регионах Ривьера-Майя и Канкун. В связи с этим эксперты рекомендуют тщательнее следить за продуктами питания в гостиницах и мыть их перед употреблением.

Ранее опасные для людей опарыши, найденные на пляже в Алтайском крае, попали на видео. Личинок обнаружили на берегу озера в популярном у туристов селе Завьялово.

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    Зарина Дзагоева
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