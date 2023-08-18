Подростки на рыбалке выловили из канала в Петербурге части оружия

В Петербурге подростки магнитом выловили из канала части оружия

В Петербурге подростки во время рыбалки выловили из Обводного канала части оружия. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, при помощи магнита школьники достали из воды ствол и приклад. О своей находке они сообщили в полицию, но правоохранители к ним не приехали. Тогда мальчики обратились за помощью к рыбакам, на вызов которых правоохранители все-таки приехали.

Наряд доставил подростков в отдел по делам несовершеннолетних и инспектор высказала их родителям претензии по поводу того, что школьники не заявили в полицию о найденном оружии. Тогда дети написали объяснительную, в которой изложили, что в первый раз их звонок был проигнорирован самими правоохранителями.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и полиции задержали 50-летнего москвича по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.