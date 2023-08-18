Стало известно о вручении повесток участникам крестного хода в Почаев

СПЖ: военные вручают повестки христианам, приехавшим на крестный ход в Почаев

Военные начали вручать повестки христианам, которые приехали для участия в крестом ходу в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Как стало известно, сотрудники военкомата дежурят возле кафедрального собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Каменце-Подольском и храма Рождества Богородицы в селе Должок, откуда верующие отправятся в Почаев.

2 августа противники канонической УПЦ заблокировали дороги и не пропускали крестный ход с окраины Луцка к Почаевской лавре. Несколько сотен паломников пытались пройти обходными дорогами, но везде их встречали патрули активистов. Сообщалось, что паломничество оказалось «на грани срыва».