В Венгрии заявили о совместном с Израилем производстве беспилотников

Премьер Орбан: в Венгрии будет совместное с Израилем производство дронов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт подписал с израильской компанией UVision соглашение о создании предприятия по производству боевых беспилотников. Об этом политик рассказал на открытии завода концерна Rheinmetall в венгерском Залаэгерсеге.

«Мы подписали соглашение, частью которого является израильская компания, мы создаем в Венгрии совместное предприятие по производству боевых беспилотников», — отметил он.

Орбан также уточнил, что в венгерской Варпалоте «в будущем начнет работать один из самых современных в Европе заводов по производству боеприпасов». Политик рассказал, что Венгрия купила чешскую компанию Aero Vodochody. Она производит боевые и учебные самолеты. Таким образом, в Чехии теперь есть венгерский авиационный завод, резюмировал премьер.

Ранее сообщалось, что Венгрия не станет поставлять Киеву вооружения и в целом менять свою позицию по украинскому вопросу, несмотря на усиливающееся давление.

Как уточнили в Кабмине Венгрии, Будапешт выступает за скорейшее начало переговорного процесса. Политики добавили, что позиция Венгрии неизменна с первых дней специальной военной операции.