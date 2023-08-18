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05:23, 18 августа 2023Бывший СССР

В Минобороны рассказали о подвиге разведчика под минометным огнем

Минобороны сообщило о подвиге младшего сержанта Шубина под минометным огнем

Фото: РИА Новости

Младший сержант Вооруженных сил России Егор Шубин, находясь под минометным огнем, сумел определить координаты артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Он пояснил, что Шубин, будучи оператором расчета станции артиллерийской разведки танковой бригады, выполнял задачи по выявлению позиций артиллерии противника на одном из участков южнодонецкого направления. В ходе одного из боев, несмотря на непрекращающийся обстрел, ему удалось лично определить координаты артиллерийских орудий ВСУ и передать информацию на командный пункт. Благодаря подвигу младшего сержанта все обнаруженные объекты украинских войск были поражены.

Ранее пленный военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ Роман Левко признал, что российские военные подготовлены лучше, чем бойцы ВСУ, а разведка РФ постоянно работает. «У вас [ВС России] подготовка лучше, ваши командиры сами подготавливают своих солдат, потому что за них переживают, чтобы они были готовы», — сказал он.

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    Марина Совина
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