В Минобороны рассказали о подвиге разведчика под минометным огнем

Минобороны сообщило о подвиге младшего сержанта Шубина под минометным огнем

Младший сержант Вооруженных сил России Егор Шубин, находясь под минометным огнем, сумел определить координаты артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Он пояснил, что Шубин, будучи оператором расчета станции артиллерийской разведки танковой бригады, выполнял задачи по выявлению позиций артиллерии противника на одном из участков южнодонецкого направления. В ходе одного из боев, несмотря на непрекращающийся обстрел, ему удалось лично определить координаты артиллерийских орудий ВСУ и передать информацию на командный пункт. Благодаря подвигу младшего сержанта все обнаруженные объекты украинских войск были поражены.

Ранее пленный военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ Роман Левко признал, что российские военные подготовлены лучше, чем бойцы ВСУ, а разведка РФ постоянно работает. «У вас [ВС России] подготовка лучше, ваши командиры сами подготавливают своих солдат, потому что за них переживают, чтобы они были готовы», — сказал он.