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10:21, 18 августа 2023Россия

Горящий грузовой терминал в российском городе попал на видео

В грузовом терминале в Новороссийске вспыхнул пожар на площади 1300 кв. метров
СюжетПожар в Волгограде

В Новороссийске Краснодарского края загорелся грузовой терминал на площади 1300 квадратных метров. Происшествие в российском городе попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На появившемся ролике виден охваченный пламенем грузовой терминал. Очевидец за кадром уверяет, что горят бочки с маслом. В небо поднимаются густые клубы дыма.

По сведениям издания, горящий грузовой терминал расположен на улице Маркова, 1. Там хранят деревянные паллеты, к тушению пламени уже привлекли 69 человек и 23 единицы техники.

В пресс-службе кубанского управления МЧС подтвердили факт возгорания в грузовом терминале в Новороссийске, передает ТАСС. Там отметили, что причиной стали горящие деревянные паллеты.

Дым видно из разных уголков Новороссийска, указал Telegram-канал Shot.

17 августа сообщалось о пожаре на территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде. В региональном управлении МЧС тогда разъяснили, что огонь вспыхнул в уличном трансформаторе — загорелось масло на площади 50 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало.

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    Анна Щербакова
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