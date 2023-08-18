Французский производитель запчастей решил уйти из России

Французский производитель запчастей Valeo решил продать бизнес в России

Французский производитель запчастей Valeo решил уйти из России. Фирма продаст активы в стране НПК «Автоприбор», сообщает пресс-служба компании.

Специализирующаяся на производстве коробок передач компания подписала соглашение о передаче активов и ждет получения необходимых разрешений регулирующих органов. Как отмечают в Valeo, решение продать бизнес в России позволит сохранить рабочие места 158 местным сотрудникам. При этом компания оставит за собой право обратного выкупа активов в течение 10 лет. Воспользоваться им можно будет с 2029 года.

Также представители Valeo отметили, что продажи группы в России ранее составляли менее процента от всей выручки компании. При этом по итогам первого полугодия 2023 года общая выручка компании поднялась на 19 процентов, до 11,2 миллиарда евро.

По данным Йельского университета в США, с февраля 2022 года по май 2023-го из России ушли более 500 иностранных компаний, а еще столько же частично приостановили деятельность в стране.

Западным компаниям, которые ушли из России, будет трудно вернуться на этот рынок, ранее заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, их возвращение станет возможно только после снятия санкций, которое займет несколько лет. Компании будут возвращаться с серьезными потерями по объему рынка и серьезными вопросами к стоимости той или иной продукции, поскольку в России формируется конкурентная среда, добавил депутат.