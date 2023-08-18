На Украине предотвратили покушение на замглавы налоговой службы

В Киеве заявили о предотвращении покушения на замглавы налоговой службы Сокура

Правоохранители в Киеве предотвратили покушение на зампредседателя Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Евгения Сокура. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Полиция просила не разглашать до утра никакой информации. (…) Поэтому отвечу всем одновременно сейчас. (…) Вчера в 07:50 произошло покушение на (…) заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города», — сообщил он.

Гетманцев уточнил, что благодаря слаженным действиям уголовного розыска Сокура смогли спасти. По его словам, заказчиками покушения являются «схемщики», которые потеряли «бизнес» и перешли черту. Отмечается, что исполнители задержаны и дают показания. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил в Telegram эту информацию.

Ранее сообщалось, что на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова было совершено не менее десяти покушений. Уточнялось, что первое из них произошло в 2019 году, когда под днище его машины подложили бомбу.