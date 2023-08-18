Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:29, 18 августа 2023Бывший СССР

На Украине предотвратили покушение на замглавы налоговой службы

В Киеве заявили о предотвращении покушения на замглавы налоговой службы Сокура

Фото: Oleksandr Ratushniak / Shutterstock / Fotodom

Правоохранители в Киеве предотвратили покушение на зампредседателя Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Евгения Сокура. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

«Полиция просила не разглашать до утра никакой информации. (…) Поэтому отвечу всем одновременно сейчас. (…) Вчера в 07:50 произошло покушение на (…) заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города», — сообщил он.

Гетманцев уточнил, что благодаря слаженным действиям уголовного розыска Сокура смогли спасти. По его словам, заказчиками покушения являются «схемщики», которые потеряли «бизнес» и перешли черту. Отмечается, что исполнители задержаны и дают показания. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил в Telegram эту информацию.

Ранее сообщалось, что на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова было совершено не менее десяти покушений. Уточнялось, что первое из них произошло в 2019 году, когда под днище его машины подложили бомбу.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ начали проверку из-за освящения памятника Сталину

    Российская «Астарта» превзошла по точности американский Barrett

    Звезда «Очень странных дел» отказалась от соцсетей ради психического здоровья

    Назван вернувшийся в моду тренд из 2000-х годов

    Правительство Канады разыграет сценарии возвращения Трампа

    Стало известно о многомиллионном наследстве Ирины Мирошниченко

    В Белоруссии обвинили Украину в провоцировании глобальной катастрофы в Европе

    Американские наемники рассказали об ужасных боях с Российской армией

    Ценам на Jameson предрекли снижение после закрытия представительства в России

    Глыба льда упала с неба на газон и оставила вмятину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости