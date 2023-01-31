Глава украинской разведки рассказал о покушениях на свою жизнь

Глава ГУР Буданов рассказал о покушениях на свою жизнь

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов неоднократно становился объектом покушений. Об этом сообщает Washington Post.

Всего он пережил десять попыток покушений за свою жизнь.

По информации издания, первое из них произошло в 2019 году, когда под днище его машины подложили бомбу. Покушение провалилось, потому что заряд взорвался преждевременно. Издание отмечает, что Буданов изменил привычки, чтобы обезопасить свою жизнь. В частности, он практически не покидает свой офис, в котором круглые сутки играет классическая музыка, чтобы защититься от возможной прослушки.

Ранее Буданов заявил, что в России есть агенты, которые занимаются подготовкой диверсий. Он сообщил, что у Киева есть агенты, работающие внутри России. Как утверждает глава военной разведки, угроза останется «пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».