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12:02, 18 августа 2023Наука и техника

Обнаружена редкая катаклизмическая переменная

РАН: обнаружена двойная звезда редкого класса асинхронных поляров

Изображение: Kolbin et al., 2023 / phys.org

Российские астрономы Специальной астрофизической обсерватории РАН обнаружили катаклизмическую переменную, которая принадлежит редкому классу, получившему название асинхронных полярных. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном на сайте arXiv.

Катаклизмические переменные (CV) представляют собой двойные звездные системы, которые включают белый карлик, перетягивающий материал соседней обычной звезды. Они неравномерно увеличивают яркость в несколько раз, после чего вновь возвращаются к состоянию покоя. Поляры представляют собой подкласс CV, отличающихся наличием очень сильного магнитного поля. У асинхронных поляров вращение белого карлика вокруг своей оси и орбитальное вращение асинхронно, и на настоящий момент идентифицировано только несколько объектов этого класса.

Исследователи провели анализ данных астрономического обзора Zwicky Transient Facility (ZTF) и обнаружили, что поляр SDSS J085414.02+390537.3 (J0854) демонстрирует асинхронность. Ученые определили период изменения яркости около 24,6 дня и период обращения около 113,56 дня.

Асинхронность J0854 оценивается примерно в 0,3 процента. Этот результат согласуется со значениями для других известных асинхронных поляров, поскольку они демонстрируют асинхронность, не превышающую двух процентов. Путем моделирования циклотронных спектров было установлено, что напряженность магнитного поля вблизи магнитного полюса составляет около 34 мегагаусс.

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    Александр Еникеев
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