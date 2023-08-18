Путин присвоил истребительному авиационному полку наименование гвардейского

Путин присвоил 14-му истребительному авиационному полку звание «гвардейский»

Президент России Владимир Путин присвоил 14-му истребительному авиационному полку почетное наименование «гвардейский». Соответствующий документ в пятницу, 18 августа, опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте указа говориться, что российское военнослужащие в ходе боевых действий проявили массовый героизм и отвагу, а также стойкость и мужество. Указ вступает в силу со дня его подписания — 20 июля.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской дважды краснознаменной бригаде морпехов. Бойцы этого подразделения в ходе СВО также проявили массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.