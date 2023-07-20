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13:44, 20 июля 2023Россия

Путин присвоил российской бригаде морпехов наименование «гвардейская»

Путин присвоил российской 40-й отдельной бригаде морпехов наименование «гвардейская»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской дважды краснознаменной бригаде морской пехоты почетное звание «гвардейская». Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что почетное звание российской бригаде присвоили «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества». Указ вступает в силу со дня его подписания — 20 июля.

Ранее Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 8-му артиллерийскому полку, участвующему в специальной военной операции (СВО). В ходе боевых действий бойцы воинского подразделения проявили массовый героизм, стойкость и мужество, говорится в тексте указа.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.

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    Анастасия Шейкина
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