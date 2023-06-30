Путин присвоил почетное наименование участвующему в СВО воинскому подразделению

Президент Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 8-му артиллерийскому полку

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 8-му артиллерийскому полку, участвующему в специальной военной операции (СВО). Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В ходе боевых действий бойцы воинского подразделения проявили массовый героизм, стойкость и мужество, говорится в тексте указа.

«Впредь наименовать его: 8-й гвардейский артиллерийский полк», — указано в документе, вступающем в силу со дня его подписания.

Ранее президент России присвоил наименование «гвардейской» 175-й Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления. Указ вступил в силу 22 июня этого года.