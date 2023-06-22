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16:00, 22 июня 2023Россия

Путин присвоил наименование «гвардейская» 175-й бригаде управления

Президент России Путин присвоил наименование «гвардейская» 175-й бригаде управления
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин присвоил наименование «гвардейская» 175-й Лунинецко-Пинской ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригаде управления. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Впредь именовать ее: 175 гвардейская Лунинецко-Пинская ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригада управления», — говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания — 22 июня 2023 года.

175-я Лунинецко-Пинская ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригада управления входит в состав Южного военного округа. Соединение было сформировано в 1941 году.

Ранее Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Из документа следует, что награда была присуждена Собянину за большой вклад в социально-экономическое развитие Москвы.

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