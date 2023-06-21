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13:25, 21 июня 2023Россия

Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Путин наградил мэра Москвы Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Подписанный главой государства указ опубликован на сайте Кремля.

Из документа следует, что награда была присуждена Собянину за большой вклад в социально-экономическое развитие Москвы.

Накануне Путин и Собянин запустили движение первого речного электротрамвая в столице. Это первый в мире круглогодичный речной трамвай, а также самый современный водный транспорт полностью на электрическом ходу.

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    Константин Лысяков
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