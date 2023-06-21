Путин наградил Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Путин наградил мэра Москвы Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Подписанный главой государства указ опубликован на сайте Кремля.
Из документа следует, что награда была присуждена Собянину за большой вклад в социально-экономическое развитие Москвы.
Накануне Путин и Собянин запустили движение первого речного электротрамвая в столице. Это первый в мире круглогодичный речной трамвай, а также самый современный водный транспорт полностью на электрическом ходу.