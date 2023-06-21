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11:25, 21 июня 2023Россия

Собянин пообещал выполнить все социальные обязательства и планы развития Москвы

Сергей Собянин: все социальные обязательства и планы развития Москвы будут выполнены

Фото: Olga Guryanova / Unsplash

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выполнить все социальные обязательства и планы по развитию столицы. Об этом он заявил в интервью KP.RU.

Журналист поинтересовался у градоначальника, справляется ли московский бюджет с нагрузкой на фоне увеличения выплат и пособий. Собянин отметил, что, несмотря на внешние ограничения, в 2022 году бюджет столицы был полностью выполнен по доходам. В этом году в него был заложен рост на 4,5 процента, однако реальный рост уже составляет 6-7 процентов.

«Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий. Все социальные обязательства и планы развития будут выполнены», — заверил московский мэр.

По словам Собянина, все вложения в город кратно окупаются и привлекают средства частных инвесторов. Также мэр отметил вклад предпринимателей в рост доходов столицы, назвав местный малый бизнес самым активным и творческим.

Ранее Собянин заявил, что в 2023 году в районе Северный, который находится рядом с Дмитровским шоссе, будет открыто метро.

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    Полина Матюхина
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