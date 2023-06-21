Собянин пообещал метро жителям одного района Москвы

Мэр Москвы Собянин: в 2023 году в районе Северный откроется метро

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал жителям района Северный рядом с Дмитровским шоссе открыть метро в 2023 году. Он рассказал о планах в интервью «Комсомольской правде».

Собянин отметил, что в текущем году в Северном откроется полноценная линия метро. По его словам, он заметил проблемы с транспортом в этом районе больше десяти лет назад.

«В этом году выполним обещание жителям района Северный — откроем у них полноценную линию метро. Когда еще в конце нулевых годов стоял в пробках на Дмитровском шоссе, меня всегда поражал этот район. Огромные многоэтажки и никаких перспектив для улучшения транспортной ситуации. Мне кажется, что люди там даже не верили, что что-то может измениться», — заявил мэр столицы.

Ранее жители Москвы выбрали цвета строящихся линий метро — Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. В итоге большинство проголосовавших остановились на второй комбинации цветов. Так, Троицкая линия будет изумрудной, Рублево-Архангельская — графитовой, а Бирюлевская — рубиновой.