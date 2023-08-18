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07:58, 18 августа 2023Бывший СССР

В США рассказали о просчете американской разведки на Украине

Экс-сотрудник госдепа Хо: разведка США ошиблась в оценке мощи ВС России

США просчитались в оценке военной силы России из-за ошибочных заключений американской разведки. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал бывший сотрудник Госдепа, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо.

Он также посетовал на то, что предоставляемыми разведданными могут манипулировать, чтобы они соответствовали политической повестке. «Изучаешь эти документы и видишь несоответствия. Это просто не имеет смысла. Одна страница говорит одно, другая — совсем другое», — признал он.

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    Марина Совина
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