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12:08, 18 августа 2023Бывший СССР

В Запорожской области оценили значимость истребителей F-16 для ВСУ

Рогов заявил, что истребители F-16 уязвимы для российской авиации и ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Истребители F-16 уязвимы для российской авиации и противовоздушной обороны (ПВО), но они остаются грозным оружием. Такую оценку дал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Это достаточно, с одной стороны, устаревшее, но, с другой, грозное оружие», — заявил Рогов. Он отметил, что в воздухе эти самолеты уничтожит российская система противовоздушной обороны (ПВО) и авиация.

При этом Рогов отметил значимость F-16 для Вооруженных сил Украины (ВСУ) с точки зрения запуска иностранных дальнобойных ракет по тылу российских сил.

Ранее один из официальных представителей США сообщил, что программа подготовки украинских пилотов управлению F-16 начнется в ближайшее время, а Киев направил список из 32 военных, которые готовы к обучению.

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    Алевтина Запольская
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