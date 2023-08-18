В Запорожской области оценили значимость истребителей F-16 для ВСУ

Рогов заявил, что истребители F-16 уязвимы для российской авиации и ПВО

Истребители F-16 уязвимы для российской авиации и противовоздушной обороны (ПВО), но они остаются грозным оружием. Такую оценку дал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Это достаточно, с одной стороны, устаревшее, но, с другой, грозное оружие», — заявил Рогов. Он отметил, что в воздухе эти самолеты уничтожит российская система противовоздушной обороны (ПВО) и авиация.

При этом Рогов отметил значимость F-16 для Вооруженных сил Украины (ВСУ) с точки зрения запуска иностранных дальнобойных ракет по тылу российских сил.

Ранее один из официальных представителей США сообщил, что программа подготовки украинских пилотов управлению F-16 начнется в ближайшее время, а Киев направил список из 32 военных, которые готовы к обучению.