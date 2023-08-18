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19:20, 18 августа 2023Силовые структуры

Россиянин украл у клиента биткоины ради пиломатериала для бани

В Красноярске местный житель украл биткоины у клиента, чтобы построить баню

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярске местный житель украл биткоины у клиента, чтобы построить баню. Об этом сообщает «Борус».

По данным издания, в 2021 году россиянин захотел получить пассивный заработок и обратился к другу-специалисту. Тот собрал ему майнинг-ферму, создал новую почту и специальный аккаунт. За это бизнесмен попросил 250 тысяч рублей. У специалиста остались все пароли аккаунтов, поэтому он за 500 рублей в месяц выполнял необходимые действия на аккаунтах, чтобы заказчик мог вообще не беспокоится о новом способе дохода.

Так схема работала до конца 2022 года. Однако после владелец фермы получил SMS о новом входе в аккаунт, а затем полностью потерял доступ к платформе: его пароли изменили. Выяснилось, что установщик решил проверить состояние криптовалюты и забрал себе чужие 0,045 ВТС. Вор продал биткоин и получил 56 тысяч рублей. Россиянин потратил сумму на пиломатериал для бани.

Мужчину обвиняют по статье 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 158 («Кража») УК РФ.

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    Екатерина Власова
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