Россиянам посоветовали открывать краткосрочные вклады
Открытие нового краткосрочного вклада после резкого роста ключевой ставки Центробанка (ЦБ) принесет россиянам наибольшую доходность. Фиксировать устойчивую прибыль на более длительный срок банки в настоящее время не готовы, сообщает «Комсомольская правда».
По итогам экстренного заседания совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта — с 8,5 до 12 процентов годовых. На этом фоне самыми выгодными стали вклады на срок 3–6 месяцев. Однако торопиться с размещением денежных средств не стоит — лучше подождать 1,5–2 недели, пока банки не предложат новых выгодных предложений, приводится совет в материале.
Финансовым организациям необходимо время, чтобы изменить тарифную политику. С большой долей вероятности в конце августа-начале сентября ставки по некоторым видам банковских вкладов могут подняться до 13–14 процентов годовых. Однако, если у клиента сейчас открыт вклад на три месяца, можно закрывать его и разместить деньги на новый по более выгодным условиям. В случае с долгосрочными вкладами подобная стратегия не сработает, поэтому будет «проще оставить все как есть».
Ранее управляющий активами инвестиционной компании Cresco Finance Дмитрий Михеев рассказал о невыгодности банковских вкладов под высокий процент. По его словам, даже повышенные ставки не гарантируют клиентам прибавки доходов. Дело в том, что подобные вклады подразумевают меньшие проценты на крупные суммы денег, а ставку смогут пересматривать лишь через три месяца после размещения средств.