Россиянам посоветовали открывать краткосрочные вклады

«КП»: самыми выгодными вкладами после повышения ставки ЦБ станут краткосрочные

Открытие нового краткосрочного вклада после резкого роста ключевой ставки Центробанка (ЦБ) принесет россиянам наибольшую доходность. Фиксировать устойчивую прибыль на более длительный срок банки в настоящее время не готовы, сообщает «Комсомольская правда».

По итогам экстренного заседания совет директоров ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта — с 8,5 до 12 процентов годовых. На этом фоне самыми выгодными стали вклады на срок 3–6 месяцев. Однако торопиться с размещением денежных средств не стоит — лучше подождать 1,5–2 недели, пока банки не предложат новых выгодных предложений, приводится совет в материале.

Финансовым организациям необходимо время, чтобы изменить тарифную политику. С большой долей вероятности в конце августа-начале сентября ставки по некоторым видам банковских вкладов могут подняться до 13–14 процентов годовых. Однако, если у клиента сейчас открыт вклад на три месяца, можно закрывать его и разместить деньги на новый по более выгодным условиям. В случае с долгосрочными вкладами подобная стратегия не сработает, поэтому будет «проще оставить все как есть».

Ранее управляющий активами инвестиционной компании Cresco Finance Дмитрий Михеев рассказал о невыгодности банковских вкладов под высокий процент. По его словам, даже повышенные ставки не гарантируют клиентам прибавки доходов. Дело в том, что подобные вклады подразумевают меньшие проценты на крупные суммы денег, а ставку смогут пересматривать лишь через три месяца после размещения средств.