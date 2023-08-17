Россиянам рассказали о невыгодности вкладов под высокий процент

Финансовый эксперт Михеев рассказал о невыгодности вкладов под высокий процент

Даже повышенные проценты по банковским вкладам, о которых объявили многие крупные кредитные организации, не гарантируют клиентам прибавки доходов, рассказал «Радио 1» управляющий активами инвестиционной компании Cresco Finance Дмитрий Михеев.

По словам эксперта, увеличенные ставки вводят на небольшие сроки и по определенной линейке банковских продуктов. При этом «чем больше сумма вклада, тем меньше процент», а ставку смогут пересматривать через три месяца после размещения денег.

Михеев считает, что ставки в 8,5 процента, которые, по его данным, распространяются в российских банках на крупные суммы вкладов, в «условиях мировой инфляции» позволяют лишь «выйти в ноль». Поэтому, полагает спикер, россиянам ради своей выгоды следует обратить внимание на другие инструменты, включая фондовый рынок, фьючерсы и золото.

Многие банки страны 15 и 16 августа повысили ставки по сберегательным вкладам до 11-13 процентов годовых. Произошло это после того, как на экстренном заседании совета директоров Банк России принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12 процентов. Регулятор назвал причиной этого стремление вернуть инфляцию к 4 процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем.

