Крупные российские банки повысили ставки по вкладам

«Известия»: девять крупных банков в России повысили ставки по вкладам до 11-13%

За 15 и 16 августа не менее девяти крупных российских банков из числа топ-30 повысили ставки по сберегательным вкладам до 11–13 процентов годовых. Об этом пишут «Известия».

Так, в ВТБ доходность по вкладам с 17 августа вырастет до 11 процентов, а с 21 августа по накопительным счетам — до 12 процентов. Новые условия по первому продукту распространяются на все категории клиентов, а по второму — только на тех пользователей, которые впервые открывают такой счет.

Газпромбанк повысил доходность текущих и накопительных счетов до 11–12 процента, вкладов на три месяца — до 11,2 процента. До 11–12 процентов увеличена доходность по депозитам Росбанка в зависимости от срока размещения денег и суммы вклада. Ставки по сберегательным продуктам увеличены на 1–2,2 п.п. и в банке «Дом.РФ».

В МКБ предлагают доходность по депозитам и в 14 годовых годовых при открытии вклада на три или шесть месяцев, но лишь тем, кто впервые приобретает этот продукт. В остальных случаях при ряде условий там предлагают депозиты под 11,5 процента, а накопительные счета — под 12,5 процента.

Ранее сообщалось, что уже увеличили ставки Альфа-банк, Ренессанс банк (до 10 процентов по рублевому вкладу онлайн). Через некоторое время также планирует повысить ставки по краткосрочным вкладам до 12 процентов годовых Почта банк. Аналогичные меры рассматривают и в банках «Открытие», РНКБ и Азиатско-Тихоокеанском банке.

Кредитные организации начали повышать ставки по вкладам после того, как Центробанк по итогам срочного заседания 15 августа принял решение поднять ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов годовых. Аналитики Альфа-банка предположили, что резкое повышение может быть связано с подготовкой федерального бюджета на 2024 год. Эксперты ожидают, что расходы на социальные нужды могут значительно вырасти, а показатели инфляции по итогам 2023 года будут базой для их индексации.