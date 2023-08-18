Россия и Венгрия подписали документы для начала строительства АЭС

Россия и Венгрия подписали документы для начала сооружения АЭС «Пакш-2»

Россия и Венгрия подписали документы для начала непосредственного строительства атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония подписания ключевых соглашений состоялась между вице-президентом АО «АСЭ», директором проекта по сооружению АЭС Александром Мертеном и генеральным директором компании Paksi Atomerőmű Zrt. Гергеем Якли.

По словам Мертена, состоявшееся подписание «дает зеленый свет для начала производства основного энергетического оборудования». Он отметил, что данный проект вызывает интерес у других европейских коллег.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) одобрила поправки к соглашениям по АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Как отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, поправки получили зеленый свет от ЕК, что даст возможность ввести энергоблоки АЭС в эксплуатацию в ближайшее десятилетие. Это также позволит продолжить сооружение двух новых ядерных реакторов с участием «Росатома».