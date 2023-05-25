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13:03, 25 мая 2023Экономика

Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям по АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Сийярто заявил, что ЕК одобрила поправки к соглашениям с «Росатомом» по АЭС «Пакш-2»

Фото: Mike Segar / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) одобрила поправки к соглашениям по АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Об этом завил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Как отметил Сийярто, поправки получили зеленый свет от ЕК, что даст возможность ввести энергоблоки АЭС в эксплуатацию в ближайшее десятилетие. Это также позволит продолжить сооружение двух новых ядерных реакторов с участием «Росатома».

По словам министра, в среду Венгрия получила из Брюсселя положительный ответ по поводу поправок в финансовые и технические документы по проекту АЭС, согласованные в апреле в ходе его визита в Россию. Изменения были нужны, так как соглашения были заключены в 2014 году, а с того времени много чего изменилось. Сийярто добавил, что два новых энергоблока АЭС станут долгосрочной гарантией энергетической безопасности Венгрии.

Будапешт анонсировал начало строительства атомной станции с «Росатомом» в сентябре 2022 года. Тогда Сийярто говорил, что завершить проект планируется к 2030 году.

В декабре 2014 года Россия и Венгрия подписали контракт стоимостью 12 миллиардов евро на строительство двух энергоблоков атомной электростанции «Пакш». Для реализации проекта Москва должна была предоставить Будапешту кредит размером до 10 миллиардов евро.

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Алина Гончарова
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