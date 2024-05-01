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06:07, 1 мая 2024Наука и техника

Стало известно о способности ЗРК «Бук-М3» сбивать ракеты на сверхнизкой высоте

Центр ВКО: ЗРК «Бук-М3» способны перехватить Storm Shadow на сверхнизкой высоте

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Трудную задачу перехвата поставляемых на Украину Storm Shadow/SCALP-EG уже решает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3», заявили в Аналитическом центре по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО). Об этом пишет РИА Новости.

По словам экспертов, малая заметность и сверхнизкая высота полета этих крылатых ракет усложняют их перехват. Специалисты отметили, что низколетящие цели засекаются лишь на дальности радиогоризонта, что оставляет мало времени на реакцию и сужает зону поражения. При этом в «Бук» вмонтирован радиолокатор подсвета и наведения РПН 9С36М — техническое средство, позволяющее существенно расширить радиогоризонт.

Эксперты подчеркнули, что малая заметность ракет Taurus и Storm Shadow также не поможет им уйти от перехвата. «ЗРК "Бук-М3" способен перехватить всю номенклатуру тактических средств воздушного нападения СВН большой дальности», — добавили они.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что американские ракеты ATACMS сбиваемы Вооруженными силами (ВС) России. Стало известно, что российские военные перехватили пять таких ракет.

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      Марина Совина
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