СК РФ: в Херсонской области задержали 60-летнюю участницу украинского нацбата

В Херсонской области задержали женщину, подозреваемую в участии в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом в Telegram-канале сообщило региональное главное следственное управление Следственного комитета России.

«По подозрению в совершении преступления в порядке статьи 91 УПК РФ задержана 60-летняя местная жительница. Ей предъявлено обвинение», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам России»).

По данным следствия, местная жительница вступила в ряды формирования в декабре 2015 года. В СК заявили, что своими действиями она наносила ущерб экономическим и политическим интересам граждан России.

В апреле в Херсонской области был задержан 66-летний житель села Новоалексеевка, который принимал участие в «Крымско-татарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана».

