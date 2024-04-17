В Херсонской области задержали участника крымско-татарского нацбатальона

В Херсонской области задержан 66-летний участник крымско-татарского нацбатальона

В Херсонской области задержан 66-летний житель села Новоалексеевка, который принимал участие в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам России»). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным следствия, с декабря 2015 года фигурант добровольно вступил в террористическую организацию. Будучи ее членом, он занимался ведением подсобного хозяйства, доставкой продуктов питания на место дислокации участников формирования, принимал активное участие в собраниях организации и агитировал за то, чтобы Крым стал украинским. Установлено, что задержанный создавал угрозу национальной безопасности России, блокируя проезд транспорта с товарами народного потребления, предназначенными для жителей Крыма.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области сотрудники правоохранительных органов задержали другого участника запрещенного вооруженного формирования — 55-летнего жителя Геническа.