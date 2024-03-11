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16:00, 11 марта 2024Силовые структуры

Задержание участника крымско-татарского нацбатальона попало на видео СК России

СК показало видео задержания участника нацбатальона ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области сотрудники правоохранительных органов задержали 55-летнего жителя Геническа, который принимал участие в вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как силовики подъезжают на автомобиле Lada Largus к припаркованной машине такси и открывают водительскую дверь. Далее они выводят мужчину из салона, пересаживают к себе в авто и увозят в отдел.

Как уточнили в СК, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам России») УК РФ. По предварительным данным, фигурант с декабря 2015 года добровольно вступил в «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» и, действуя в его составе, принимал участие в публичных протестах, отвечал за реализацию пропагандистских материалов в СМИ и оказывал участникам формирования различную помощь.

Ранее в Херсонской области полиция задержала бывшего пиарщика «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана» Геннадия Осьмака. Возбуждено уголовное дело по статье 208 («Участие в незаконном вооруженном формировании») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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