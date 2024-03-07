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13:32, 7 марта 2024Силовые структуры

Принявшего российское гражданство экс-пиарщика нацбатальона ВСУ задержали

В Херсонской области полиция задержала экс-пиарщика нацбатальона ВСУ Осьмака

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Херсонской области полиция задержала бывшего пиарщика «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана» (признан террористическим и запрещен в России) Геннадия Осьмака. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании»).

По данным канала, после начала спецоперации мужчина сменил украинское гражданство на российское и старался не привлекать к себе внимания. Однако местные жители его узнали и обратились в полицию.

До начала полномасштабного конфликта Осьмак работал журналистом на канале «Новый визит» и выступал за то, что жителям Крыма надо перекрыть подачу воды из-за их «предательства». Он активно популяризировал террористический батальон и спустя время стал его штатным пиар-менеджером.

Ранее Генический районный суд Херсонской области приговорил 42-летнего участника «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана» к 3,5 года колонии строгого режима.

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