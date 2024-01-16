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18:59, 16 января 2024Силовые структуры

В российском регионе осудили участника нацбатальона

В Херсонской области участник крымско-татарского нацбатальона получил 3,5 года

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Генический районный суд Херсонской области приговорил 42-летнего участника «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана» (признан террористическим и запрещен в РФ) к 3,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Установлено, что в январе 2016 года фигурант вступил в вооруженное формирование и принимал в нем активное участие. В обязанности мужчины входила перевозка участников нацбатальона к пунктам пропуска на границе между Украиной и Россией. Члены батальона блокировали проезд коммерческих грузов в Республику Крым.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 208 («Участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России») УК РФ.

Ранее сообщалось, что бойца «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) приговорили к пожизненному заключению за расстрел машины с семьей.

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