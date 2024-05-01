Силовики в Тбилиси попытались разогнать митинг, использовав светошумовые гранаты

Полиция в Тбилиси в ночь со вторника на среду, с 30 апреля на 1 мая, попыталась разогнать митингующих против закона об иноагентах, она использовала светошумовые гранаты и газ. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнил источник, около 04:00 (03:00 по московскомй времени) на проспекте Руставели раздался звук выстрела. «В ответ протестующие начали кидать в силовиков бутылки», — говорится в сообщении. Прозвучали еще несколько выстрелов светошумовыми гранатами.

Сотрудники правоохранительных органов применили ислезоточивый газ.

Ранее стало известно, что полиция в Тбилиси начала задерживать митингующих. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли части подходов к зданию парламента Грузии, возле которого проходит митинг.