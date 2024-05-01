Россиян предупредили о воровстве аккаунтов на «Госуслугах»

Юрист Соловьев: мошенники воруют доступ к «Госуслугам» россиян через шоу

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что мошенники пытаются получить доступ к аккаунтам россиян на «Госуслугах», чтобы взять кредиты или микрозаймы. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Соловьев уточнил, что мошенники воруют доступ к «Госуслугам» россиян через театрализованное шоу. В частности, они могут разыгрывать лже-звонок от «сотового оператора».

«На том конце трубки слышно: сейчас он получил звонок по смене номера, теперь мы заходим на его страницу в "Госуслугах" и ему придет смс-код, если он его введет, то все пропало, у нас ничего не получится», — отметил он.

Однако на самом деле злоумышленники заинтересованы, чтобы россияне ввели этот код. Чтобы не стать жертвой мошенников, Соловьев призвал россиян подключить двухфакторную защиту своего телефона, мессенджеров, а также аккаунта на «Госуслугах».

Ранее Соловьев предупредил россиян о мошенничестве с новым налогом. Он призвал граждан помнить, что все налоговые вопросы необходимо решать только через Федеральную налоговую службу, на ее сайте или в личном кабинете налогоплательщика